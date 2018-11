Les 14 règles d’une alimentation anti-inflammatoire

Une alimentation anti-inflammatoire, qui combat l’inflammation, peut améliorer votre santé tout en vous aidant à lutter contre la maladie. Des diététistes de haut niveau vous conseillent sur les aliments qu’il faut manger davantage et ceux qu’il vaut mieux éviter.

margouillat photo/Shutterstock

Les règles de l’alimentation anti-inflammatoire

Qu’est-ce qu’un régime anti-inflammatoire? « C’est une alimentation qui privilégie les aliments non transformés, principalement d’origine végétale, comme les fruits et légumes, les noix et les graines, les grains entiers, l’huile d’olive et les poissons gras », explique Samantha Cassetty, nutritionniste à New York.

Elle ajoute qu’il est tout aussi important de réduire la consommation d’aliments tels que les céréales raffinées comme le pain blanc, les boissons et les collations sucrées, ainsi que les viandes transformées. « La recherche suggère que le stress chronique peut déclencher l’inflammation, laquelle peut causer des maladies cardiaques, le cancer, le diabète, la dépression et la maladie d’Alzheimer, explique Maria Kinirons, nutritionniste à New York. De plus, on a lié l’obésité à la fois à la cause et au résultat de l’inflammation. » Voici nos 50 meilleurs trucs à adopter pour prévenir le stress et le vaincre.

N’oubliez pas que l’alimentation anti-inflammatoire est un mode de vie et non une stratégie à court terme.