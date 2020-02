Présenté par



Graisse abdominale: 21 mauvaises habitudes à supprimer

La graisse abdominale est la plus dangereuse, car elle s’installe autour de vos organes et augmente votre risque de maladies cardiaques, de diabète et d’autres problèmes graves de santé. Ces 21 mauvaises habitudes peuvent augmenter vos chances de voir votre ventre se remplir de cette graisse nocive.

1 / 21 ISTOCK/HSTOCKS Vous êtes accroc aux médias sociaux Si vous n’arrivez pas à vous tenir loin de Facebook et Instagram, vous pouvez commencer è apercevoir une accumulation des livres sur votre ventre. Une vaste étude révélée par Harvard Health Blog a révélé que si les participants avaient un ami qui est devenu obèse, ses propres chances de devenir obèse augmentent de 57%. Les scientifiques soupçonnent que les réseaux sociaux influencent ce que les gens perçoivent comme normal et acceptable. Si vous voyez vos amis de lycée prendre du poids, vous sentez que c’est ok si vous le faites aussi. Voici ce qu’il pourrait arriver si les médias sociaux disparaissaient.