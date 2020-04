8 exercices pour avoir un ventre plat (sans faire un seul abdo)

3 / 9 COURTESY ANTEA GATALICA Exercice de stabilité du tronc: le «marching» Pour ceux qui veulent simplement élaborer un programme de conditionnement physique et une base pour des exercices plus complexes, l’entraîneur personnel certifié Brent Locey recommande des exercices de stabilité du tronc tels que le marching – un pas utilisé par les fanfares. Étendez-vous sur le sol, jambes repliées et genoux collés, pieds posés à plat et bras sur le côté. Levez une jambe à la fois tout en maintenant l’angle et ramenez le genou aussi près que possible de l’abdomen. Brent Locey ajoute qu’il est important de pratiquer la «manœuvre de resserrement» durant cet exercice. Pour ce faire, tirez la zone du nombril vers votre colonne tout en gardant celle-ci immobile. «J’enseigne souvent ce mouvement en disant aux gens de placer leur main sur cette zone et de sentir comment, lorsqu’ils inspirent, leur ventre tire vers leur dos, précise-t-il. La chose à surveiller, surtout pour les débutants, c’est d’avoir un bon équilibre et d’être bien stable. Sans cela, vous pouvez vous blesser instantanément ou développer des blessures à long terme parce que votre corps commence à surcompenser en sollicitant les mauvaises zones.» Ne vous acharnez pas avec ces exercices qui sont une perte de temps, selon les entraîneurs en musculation.

4 / 9 COURTESY ANTEA GATALICA Exercice de stabilité du tronc: le pont sur deux jambes Le pont sur deux jambes est une autre excellente manière de renforcer ses muscles. Étendez-vous sur le sol, genoux pliés et collés, pieds posés à plat et bras sur les côtés. Soulevez votre pelvis et vos hanches de sorte que vos genoux, vos hanches et vos épaules forment une ligne. Redescendez doucement vers le sol, puis recommencez. Brent Locey recommande de faire quatre séries de 12 à 20 mouvements de cet exercice de stabilisation du tronc.