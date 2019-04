Reportages

Les villes les plus (et les moins) polluées du monde

Surveillant de près les niveaux de particules fines qui peuvent causer des problèmes respiratoires, IQAir – une entreprise américaine spécialisée dans la conception de solutions technologiques pour protéger les populations de la pollution atmosphérique – nous révèle le nom des villes les plus polluées de la planète.

Gurugram, Inde – ville des plus polluées IQAir, une société qui conçoit des solutions technologiques pour protéger les populations de la pollution atmosphérique, a récemment publié son rapport 2018 sur la qualité de l'air dans le monde. Gurugram détient le titre de la ville la plus polluée du monde, et elle n'est pas la seule en Inde : dans le palmarès des 20 villes les plus polluées, 15 d'entre elles sont indiennes. Située tout près de la capitale New Delhi, Gurugram se développe rapidement. La construction continuelle et une croissance démographique fulgurante ont cependant entraîné de lourdes conséquences pour la santé et l'environnement.

Faisalabad, Pakistan – ville des plus polluées Première sur la liste qui ne soit pas en Inde, la ville de Faisalabad se présente comme la troisième ville la plus polluée toujours selon IQAir. C'est aussi la troisième ville en importance au Pakistan. Un rapport publié dans l'International Journal of Chemistry and Material Science cite la croissance démographique rapide, l'industrialisation et la déforestation comme facteurs clés du problème de pollution en hausse à Faisalabad.