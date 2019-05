10 façons de sauver la planète avec des pots Mason

Quand il est question de sauver la planète, chaque petit geste compte. Réutiliser ses pots Mason en fait partie : voici comment ils peuvent vous aider à réduire la taille de vos déchets.

Le verre est bien plus durable

Les produits en plastique sont devenus très courants dans notre quotidien. Selon le Pacific Institute américain, les États-Unis utilisent «chaque année environ 1,6 million de barils de pétrole rien que pour produire des bouteilles d’eau en plastique».

Les déchets plastiques sont parmi ceux qui prennent le plus de temps pour se décomposer : il faudra à certains d’entre eux jusqu’à 1000 ans pour se désagréger dans les sites d’enfouissement. Il faut par exemple entre 10 et 1000 ans aux sacs en plastique que nous utilisons tous les jours pour se décomposer, et 450 ans ou plus pour les bouteilles en plastique.

