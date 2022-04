Produits nettoyants écologiques et efficaces

Anna Puzatykh/Shutterstock

Nombreux sont ceux qui ont grandi dans une maison astiquée aux produits chimiques et aux nettoyants corrosifs, utilisés par nos parents pour que tout soit d’une propreté éclatante. Cependant – et ce n’est plus un secret! – certains composants comme le formaldéhyde, la soude caustique et le triclosan sont non seulement dangereux pour la santé, mais ont un impact négatif sur l’environnement. La bonne nouvelle, c’est qu’on trouve de plus en plus de produits naturels et écologiques. Encore mieux: ils sont réellement efficaces!

La première chose à faire lorsque vient le temps de se procurer un produit d’entretien est de bien lire l’étiquette (comme nous le faisons avec les étiquettes nutritionnelles). Si vous pouvez reconnaître et prononcer sans difficulté le plus grand nombre des ingrédients, c’est que le produit est généralement plus sain. Sans être un gage infaillible de qualité, une liste courte peut indiquer que le produit est naturel… Prêt à changer votre panoplie de produits nettoyants pour une version écologique? Nous avons déniché pour vous une liste de bons produits.

Jacques Briochin

Les meilleurs produits d’entretien écologiques pour la salle de bains

Les indispensables: Nettoyant pour cuvette et nettoyant tout usage

Nos choix: le nettoyant pour salle de bain Brain Wash au parfum de brise d’océan est efficace sur toutes les surfaces non poreuses, telles que la céramique, la porcelaine, la pierre et le marbre. Le produit est vendu en une simple capsule nettoyante, que l’on dissout dans l’eau et qui permet de réutiliser les bouteilles tout en réduisant sa consommation de plastique.

Le dégraissant Duo d’antant de Briochin, à l’agréable parfum de framboise nettoie d’un jet les comptoirs, les armoires, fait briller le chrome et déloge le tartre. On l’utilise tel quel sur le lavabo, dans la baignoire et sur les autres surfaces. Disponible au marché Adonis.

Brain Wash

Les meilleurs produits d’entretien écologiques pour le salon

Les indispensables: nettoyants pour planchers, fenêtres et miroirs

Nos choix: pour des planchers propres (en particulier ceux sur lesquels il y a beaucoup de passage comme ceux du salon), nous avons choisi le Nettoyant sols et planchers de bois d’ATTITUDE: il protège vos planchers, y compris ceux en bois franc, tout en assurant leur propreté. Pour les fenêtres et les miroirs, nous recommandons la recharge nettoyant à vitres de Brain Wash, qui élimine la graisse, les traces et les empreintes tant sur le verre, les miroirs ou toutes surfaces dures. De la même manière que le produit Brain Wash présenté plus haut, le produit consiste en une capsule nettoyante permettant de réutiliser sa bouteille avec vaporisateur.

Unscentedco.com

Les produits d’entretien écologiques les plus efficaces pour la cuisine

Les indispensables: savon à vaisselle et détergents en poudre, nettoyants pour comptoirs

Nos choix: nos préférés pour la vaisselle sont le savon à vaisselle de Uncented Company. Disponible en contenant de 1 litre, il peut aussi être commandé en recharge de 4 ou de 10 litres. C’est un liquide à vaisselle sans fragrance, sans colorant, ni phosphate qui élimine la graisse tout en restant doux pour les mains.

NOWA

Également, la barre nettoyante NOWA qui se dissout dans la bouteille d’eau pour un mode de vie minimaliste. Offerts en versions tout usage ou dégraissant, ces concentrés (qui ressemblent à des barres KitKat) sont vendus en paquet de deux. Entièrement fait de produits naturels et écoresponsables, ce produit nettoyant est tellement design que l’on a envie de l’exposer sur les tablettes, plutôt que de le cacher sous le lavabo avec les autres produits ménagers.

Pour ramasser les dégâts et nettoyer les comptoirs, nous suggérons un rouleau de papier essuie-tout de KLIIN, à la fois réutilisable et absorbant, lavable à la machine, doux, super absorbant et compostable… quoi demander de mieux?

Également, le duo d’antan vinaigre acide citrique de Jacques Briochin, un dégraissant au parfum de framboise, qui nettoie et purifie les comptoirs, les armoires, fait briller le chrome et déloge le tartre. Un seul jet suffit pour créer une mousse efficace. Disponible au marché Adonis.

kliin.co

Produits de nettoyages écologiques efficaces pour la lessive

Les indispensables: savon à lessive et pastilles pour la lessive, détachant

Nos choix: le détergent à lessive biodégradable en feuilles de KLIIN – une entreprise qui vise à minimiser les déchets – consiste en une feuille biodégradable, emballée dans une boîte compacte écoresponsable. Sans parabènes, phosphate, colorant et javellisant, elle convient à tous les types de machines à laver.

À ne pas oublier: les pastilles biodégradables de Uncented Company, dans un sachet hydrosoluble fait d’alcool polyvinylique biodégradable et les balles de séchage, pour réduire le froissement et assouplir naturellement.

Bon ménage!

