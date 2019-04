12 choses à ne jamais nettoyer avec du papier essuie-tout

Et si vous n’avez plus de liquide vaisselle, utilisez du shampoing! Ces façons étonnantes d’utiliser ces produits du quotidien vont vous faciliter la vie.

Pour Olivia Monash, il n’est vraiment pas indiqué d’essuyer les assiettes et les tasses qui sont longtemps restées dans l’armoire avec un papier essuie-tout. « En plus de ne pas être un geste écologique, il faut savoir que de fines particules de papier vont rester dans votre assiette et finir dans votre système digestif. » Prenez plutôt un chiffon ou un linge humide pour dépoussiérer tasses et assiettes.

Les miroirs et les fenêtres

Les nettoyeurs professionnels utilisent des chiffons de microfibres pour les miroirs et les fenêtres. « J’étais une adepte du Windex et de l’essuie-tout jusqu’à ma récente conversion », confie Ayn-Monique Klahre, consultante en tendance du site Apartment Therapy, sur le blogue The Kitchn. Les lingettes de microfibres sont aussi et même plus efficaces, sans compter qu’elles sont réutilisables. « À défaut d’une lingette, rabattez-vous sur du papier journal ou un sac en papier, qui – contrairement aux papiers essuie-tout – ne laisseront aucun résidu. »

