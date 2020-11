28 cas où vous devez vraiment cesser de vous excuser

5 / 28

istock/PeopleImages

Offrir ses condoléances

Toute personne est confrontée un jour ou l’autre à la mort et, à moins que le meurtre ne fasse partie de vos loisirs, vous n’avez pas à vous sentir responsable de l’inéluctable ni à vous en excuser.

Ceci dit, il n’y a pas de mal à dire «je suis désolé(e)» à quelqu’un qui vient de perdre un être cher. Mais selon le Dr Lombardo, il y a des mots plus justes et plus réconfortants que cette formule banale. Comme: «je suis de tout cœur avec vous». Ou bien: «je partage votre tristesse», «je me soucie de vous», «je suis ici pour vous». Et si les mots vous manquent, dites simplement: «j’aimerais tant savoir quoi dire».

Parfois, un simple objet peut aider à traverser le deuil.