GillianVann/Shutterstock

Le tri, une étape obligatoire

Après sa disparition, nous avons vidé placards et tiroirs – c’est ce que nous faisons lorsque nous ne savons pas quoi faire. Ces activités nous gardaient occupés – et proches – au cours des premiers jours de notre nouvelle réalité. L’une de ses passions était le vélo de montagne. Il était très doué et avait gagné des courses au niveau provincial. Il possédait de nombreux maillots de cyclisme colorés. Par ailleurs, il portait au quotidien de nombreuses chemises à carreaux ou à motifs écossais, et presque toutes étaient des reliques. Chacun de nos fils a emporté plusieurs de ces vêtements; probablement pas pour s’en vêtir, mais pour conserver des objets familiers ayant appartenu à leur père.

Les semaines ont passé. Nos premiers petits-enfants sont nés, une fille d’abord puis, quelques mois plus tard, deux adorables garçons. Ces nouvelles familles ont courageusement affronté les hauts et les bas de la néoparentalité, tout en pansant une plaie qui ne guérirait jamais totalement. À cette époque, une idée a germé de la collaboration de nos enfants et d’un membre talentueux de la famille: arranger artistiquement des morceaux de vêtements de Rob pour former une courtepointe de 1,2 mètre sur 1,5 mètre, bien que cette description ne fasse pas honneur au résultat.

