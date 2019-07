Vivre sainement

7 signes que votre ami(e) n’en est peut-être pas un(e)

Les amis sont là pour vous soutenir, pas pour vous descendre ! Ces signaux d’alerte vous aideront à repérer de soi-disant amis qui pourraient se révéler plus toxiques qu’autre chose.



1 / 7 ISTOCK/STEVE DEBENPORT Avec elle, il y a toujours un « Mais… » Elle vous félicite pour votre nouvelle voiture, pour votre chambre repeinte ou pour l’adorable chiot que vous avez sauvé, puis, invariablement, vient ensuite la douche froide : «Mais tu aurais dû prendre un toit ouvrant», «Mais la couleur zen pour une chambre, c’est le vert», «Mais que vas-tu faire de tous ces poils ?». Pour Jared DeFife, psychologue à Atlanta, en Géorgie, « la critique est un poison lent et efficace dans toute amitié (à l’inverse, il est tout aussi néfaste de tout faire pour gagner l’approbation des autres) ». Si votre amie vous fait constamment ce genre de «compliments», signalez-le-lui, mais il est possible qu’elle ne parvienne pas à changer. «Peut-être devrez-vous alors dresser quelques barrières et partager les bonnes nouvelles avec des amis qui vous font vous sentir bien plutôt que de vous enterrer sous un flot constant de critiques», dit Jared DeFife. Apprenez comment survivre et mettre fin à une amitié toxique.

2 / 7 Elle ne vous appelle pas et ne vous invite jamais Vous vous souvenez, lorsque vous étiez plus jeune et que vous pouviez passer des heures à parler au téléphone avec vos amis ? Grâce aux textos et aux médias sociaux, il est devenu très facile de garder le contact, mais la technologie a aussi rendu les relations plus distantes. «Même si nous nous textons chaque jour, je ressens le besoin d’avoir un contact personnel avec les gens auxquels je tiens, dit Irene Levine, auteure de Best Friends Forever: Surviving a Breakup with Your Best Friend (Amis pour toujours : survivre à la fin d’une grande amitié). Pour moi, c’est comme dire : “Tu comptes suffisamment à mes yeux pour que je veuille te consacrer de mon temps.”» Si votre amie ne trouve pas le moyen de vous voir ou de vous appeler pendant des mois, c’est peut-être que ce n’est pas si important à ses yeux. «Si elle a du temps pour aller se faire injecter du Botox, elle devrait bien en trouver aussi pour aller bruncher avec vous.» Saviez-vous que l’amitié réduisait de moitié le risque de mortalité? Découvrez les effets positifs de l’amitié sur votre santé.