Ce que les buffets à volonté font à votre cerveau

5 / 5

KIKOVIC/SHUTTERSTOCK

Qu’en est-il de la perte de poids?

La plus grande leçon à retenir est que le volume de votre estomac et vos envies s’allient pour vous inciter à trop manger. Vous pouvez combattre cela en vous imposant des limites. Par exemple, à un buffet maison, remplissez votre assiette des aliments que vous aimez le plus, mais évitez d’y retourner une seconde fois. Une autre option consiste à vous soustraire carrément à la tentation en n’apportant pas les plats sur la table: servez-vous plutôt dans la cuisine, allez vous asseoir dans la salle à manger et ne retournez à la cuisine que pour nettoyer et ranger les restes.

Selon le Dr Camilleri, en plus de mieux faire comprendre la façon dont le corps analyse la satiété, ses recherches pourraient également mener à l’élaboration d’un traitement pour perdre du poids qui limiterait le volume de l’estomac ou ralentirait la vidange gastrique.

Il existe certains médicaments qui arrivent déjà à le faire. Le liraglutide, par exemple, ralentit la vitesse à laquelle les aliments quittent l’estomac, explique-t-il, ce qui peut aider les gens à se sentir plus rassasiés, plus longtemps. Une étude publiée en 2015 dans la revue médicale JAMA a révélé que les personnes en surpoids et obèses qui souffraient de diabète de type 2 et ayant pris 3 milligrammes de liraglutide quotidiennement avaient perdu du poids en un an environ comparativement au groupe placebo. En effet, le quart de ces patients avaient perdu plus de 10% de leur poids comparativement à moins de 7% chez les patients du groupe placebo.

Sachez quels sont les aliments que vous devez éviter si vous essayez de perdre du poids.