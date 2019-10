Pourquoi les sites de rencontre ne tiennent pas leurs promesses

Le cinquième paradoxe d’un large choix est qu’il découle généralement sur une faible satisfaction. Les maximizers (ceux qui veulent absolument faire le meilleur choix possible) sont souvent plus déçus au final que les satisficers (ceux qui se contentent d’un choix convenable).

L’illusion de la connaissance de soi

La satisfaction amoureuse limitée qu’apportent les sites de rencontres tient enfin à l’illusion de la connaissance de soi et à la sous-estimation de la dimension irrationnelle qui prédomine dans les sentiments.

Un premier rendez-vous ressemble parfois à un entretien de recrutement, comme si nous savions précisément le profil du partenaire qui nous convient: il faut s’assurer que notre interlocuteur coche toutes les cases alors que nous cherchons un mouton à cinq pattes! Or de nombreux couples durables témoignent que s’ils s’étaient croisés sur un site de rencontres, ils ne se seraient même pas adressé la parole. Il n’est pas sûr que nous soyons les mieux placés pour choisir: soit que l’on se connaisse mal, soit que l’on succombe aux tentations. Au restaurant, on peut, par exemple, avoir les yeux plus gros que la panse ou prendre un plat qu’on digère mal mais qui est si tentant.

Le libre arbitre exige une prise de conscience et une libération de ses conditionnements. Descartes raconte par exemple qu’il avait tendance à tomber systématiquement amoureux de femmes qui louchent. Pour s’en libérer, il lui fallut réaliser que son cerveau associait ce trouble oculaire aux sentiments amoureux en raison d’un amour de jeunesse qui louchait. Sans ce type de prise de conscience, les utilisateurs de sites de rencontres risquent de reproduire des schémas amoureux qui ne les rendent guère heureux: le vaste choix au bout de leur doigt ne leur garantit en rien de faire de bons choix.

Au début des sites de rencontres, il y avait une sorte de honte à les utiliser. Certains disaient: «On dira qu’on s’est rencontrés à la bibliothèque!» Aujourd’hui, c’est la nostalgie qui domine: la plupart des utilisateurs reconnaissent que les «vraies» rencontres, par «hasard», dans le monde réel, sont plus belles et plus fiables. Mais elles se raréfient à cause des applications de rencontres. Car si l’on a la tête sur son téléphone dans le métro, on ne risque pas d’avoir un coup de cœur pour la personne d’à côté!

