12 maladies que les médecins peuvent détecter à l’odeur

L’hypertension associée à la grossesse (la pré-éclampsie) est l’avertissement précoce d’un risque d’éclampsie, une maladie mortelle : c’est pourquoi il est important de la détecter le plus tôt possible.

Insuffisance rénale

La présence d’ammoniaque dans l’haleine est un signe d’insuffisance rénale. Des chercheurs de l’Université de l’Illinois ont mis au point un appareil jetable qui peut détecter l’empreinte respiratoire de l’insuffisance rénale et permettre de diriger le patient plus tôt vers un traitement médical, à une étape où celui-ci sera plus efficace.

« Dans le milieu clinique, les médecins utilisent des instruments volumineux, à peu près de la taille d’une grosse table, pour détecter et analyser ces composés. Notre but est de distribuer plutôt aux patients une simple puce à capteur qu’ils pourront utiliser et jeter », a dit Ying Diao, titulaire d’un doctorat, professeure de chimie et de génie biomoléculaire à l’Université de l’Illinois, dans un communiqué de presse.

