Vous avez une infection à levure

Comme 75 % des femmes auront au moins une infection à levure à un moment ou un autre, c’est un problème très courant. Découvrez les moyens de prévention existant. Si vous faites une infection, vous constaterez que vos pertes vaginales sont blanches, épaisses et grumeleuses et vous ressentirez des démangeaisons, explique la Dre Gaither. Si c’est la première fois que cela vous arrive, vous voudrez peut-être consulter le médecin pour confirmer qu’il s’agit bien d’une infection à levure (et non un autre type d’infection). Si vous savez que vous avez une infection à levure, suivez les conseils de la Dre Gaither et allez chercher une crème anti-levure en vente libre à la pharmacie. Si cela ne règle pas le problème, voyez le médecin. « Certaines souches de levure sont résistantes aux médicaments en vente libre ; il faudra alors quelque chose de plus fort pour vous en débarrasser », dit-elle. À l’avenir, prenez des mesures préventives.