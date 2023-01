10 problèmes de santé que les milléniaux doivent cesser d’ignorer

«Le groupe des jeunes montrait des taux plus élevés d’hypertension, d’obésité et de diabète non traités, sans compter que les sujets étaient moins bien assurés, ce qui a pour effet que les facteurs de risque d’AVC sont moins sous contrôle, explique la Dre Agarwal. Il faut poursuivre les recherches pour vérifier si le risque accru d’AVC chez les jeunes est une donnée réelle, ou isolée à cette étude.» Assurez-vous de pouvoir reconnaitre ces 7 signes d’AVC .

Une étude publiée dans JAMA Neurology a révélé que le risque d’AVC chez les hommes et les femmes jeunes n’a pas cessé d’augmenter depuis l’âge de 20 ans. L’incidence a pratiquement doublé chez les hommes, passant de 18 à 34. Les auteurs de l’étude expliquent que le risque accru d’AVC coïncide avec une prévalence plus grande des facteurs de risque qui en sont responsables.

Les ITS (MTS) n’ont pas disparu

Selon les Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC), les infections transmissibles sexuellement (ITS) sont en hausse.

La chlamydia a augmenté de 19% depuis 2014, la gonorrhée de 63%, et la syphilis de 71%. Les coupes budgétaires faites dans les programmes de traitement et de prévention des ITS en seraient en partie responsables. On pense aussi que les gens font trop confiance au vaccin anti-VPH (anti-papillomavirus), qui empêche la prolifération de souches cancérogènes de VPH, mais pas celle des autres ITS.

Les jeunes adultes, qui n’ont pas connu l’épidémie de SIDA, perçoivent le VIH comme une maladie qui se soigne. Ce qui fait que les jeunes qui sont sexuellement actifs se protègent moins. Un autre rapport des CDC montre une diminution de l’utilisation du condom depuis 10 ans dans ce groupe d’âge.

Il ne faut pas prendre les ITS à la légère. «Une infection grave et non traitée au chlamydia peut rendre infertile», dit la Dre Rebecca Beyda, pédiatre à Dashwood. «À part l’absence de relations sexuelles, les condoms sont la meilleure façon de prévenir les infections transmissibles sexuellement. Les personnes qui ont des relations sexuelles devraient passer tous les ans des tests de dépistage, car beaucoup d’ITS sont asymptomatiques.»

