Cancer des ovaires: 7 symptômes que vous ne pouvez ignorer

Les symptômes du cancer ovarien peuvent être vagues. Pourtant, son dépistage précoce pourrait vous sauver la vie.



Symptôme du cancer des ovaires: gonflement abdominal

«Non seulement les tumeurs de ce cancer peuvent atteindre une bonne taille, mais elles peuvent causer autour d’elles une accumulation de plus en plus importante de liquide, ce qui peut entraîner un gonflement abdominal assez important», indique Amanda Fader, MD, professeure agrégée et directrice du service de gynéco-oncologie Kelly de la faculté de médecine John Hopkins. Si votre abdomen gonfle, mais que vos bras et votre visage maigrissent, alors, non, vous n’êtes pas en train de prendre du poids.

