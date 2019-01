Prévention

11 choses que toute femme devrait savoir sur le cancer de la vessie

Vous ne pensez jamais au cancer de la vessie ? Vous devriez ! Voici ce que toute femme devrait savoir sur ce cancer et sur ses signes précurseurs.

1 / 11 Doro Guzenda/Shutterstock Le cancer de la vessie est souvent négligé Les symptômes du cancer de la vessie sont discrets, surtout chez la femme. Les hommes trouvent parfois du sang dans leur urine, qui prend alors une teinte rosée, voire rouge. Les femmes aussi, en plus d’une miction douloureuse. Malheureusement, ce sont aussi les symptômes de toute infection urinaire. Les femmes peuvent aussi penser qu’elles ont leurs règles. «Il arrive que les patientes soient traitées pendant des mois pour une infection urinaire chronique», dit le Dr Arjun Balar, oncologue au Langone Medical Center de l’Université de New York. Ce n’est que lorsque les symptômes s’intensifient (quand il y a plus de sang et que douleurs et inconforts s’aggravent) que l’on soupçonne un cancer. «Les femmes disent que les sensations ne ressemblent à aucune des infections urinaires qu’elles ont eues», continue le Dr Balar. Ces 15 symptômes de cancer chez la femme ne doivent pas être pris à la légère.

2 / 11 Image Point Fr/Shutterstock Les hommes sont plus à risque… Cette maladie frappe plus souvent les hommes – 3 fois plus que les femmes. Même si les autorités sanitaires rapportent que l’occurrence de ce cancer est à la baisse chez les femmes, une étude parue en 2015 dans JAMA Oncology révèle que le risque augmente pour certaines femmes faisant un métier où elles sont exposées à des agents chimiques particuliers – les coiffeuses, par exemple. Les chercheurs notent cependant qu’il est difficile d’établir si cette recrudescence est due à une augmentation des contrôles et de la détection. Ces 13 métiers augmentent vos risques de développer un cancer.