Test PAP «anormal» : quoi faire avant de paniquer?

Il est important d’agir après un résultat de PAP test anormal. Mais avant de paniquer, suivez ces étapes.

Chaque année, plus de trois millions de femmes en Amérique du Nord obtiennent un résultat anormal ou manquant de clarté – et un peu plus de 10 000 seulement ont vraiment un cancer du col de l’utérus, estime le centre américain de contrôle et de prévention des maladies. Un résultat anormal n’indique donc pas que vous avez le cancer, mais plus simplement que les cellules anormales de votre col de l’utérus pourraient muter en cellules cancéreuses si rien n’est fait. «Si nous vous faisons subir des tests PAP, c’est précisément pour avoir la possibilité de détecter tout changement suspect dans votre col de l’utérus avant qu’il ne devienne problématique», ajoute la Dre Cutler.

Comprendre ce que signifie un frottis ou test PAP anormal

Un test PAP «anormal» peut vouloir dire un tas de choses. Dans certains cas, le test initial fournit assez d’information pour que l’on puisse classer l’anormalité en «bas grade» (moins grave) ou «haut grade» (plus grave). Dans d’autres cas, le test ne permet pas de déterminer la signification de l’anomalie.

En général, le coupable le plus courant d’un résultat anormal de test de PAP est une infection au virus du papillome humain (VPH), qui peut déclencher des mutations dans les cellules du col de l’utérus et se transformer à la longue en cancer. Le PVH, qui est contracté lors de relations sexuelles, est tellement répandu que la plupart des gens sexuellement actifs en ont au moins une infection au cours de leur vie, dit la Dre Cutler.

Le VPH est si souvent relié aux anomalies des cellules du col de l’utérus qu’un dépistage de ce virus peut être fait en même temps qu’un test PAP chez les femmes de 30 ans et plus afin de mieux évaluer leurs risques de développer un cancer. La plupart du temps, le VPH ne s’accompagne d’aucun symptôme et les infections dues à ce virus s’estompent d’elles-mêmes. Et même si le virus cause l’apparition de cellules précancéreuses de «bas grade» dans le col de l’utérus, celles-ci finissent souvent aussi par disparaître. Certaines femmes font cependant de longues infections au PVH, ce qui peut provoquer un changement précancéreux de «haut grade» des cellules du col de l’utérus, plus susceptible d’aboutir à un cancer.

