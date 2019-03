Prévention

Cancer chez la femme: 20 symptômes à ne jamais ignorer

Trop de femmes découvrent trop tard un cancer après plusieurs signaux d’alarme. En sachant reconnaître les premiers signes du cancer féminin, il est possible d’agir beaucoup plus rapidement et efficacement. Voici les symptômes du cancer chez la femme à ne jamais ignorer.

1 / 20 Syda Productions / Shutterstock Un symptôme répandu du cancer chez la femme: respiration sifflante ou souffle court La difficulté à retrouver son souffle est l’un des premiers symptômes que les femmes souffrant de cancer du poumon disent avoir remarqués. «Je ne pouvais même pas traverser ma cour sans respirer bruyamment. Je pensais que je faisais de l’asthme, sans comprendre pourquoi je n’en avais pas souffert avant», a confié une femme qui croyait être en bonne santé. Adoptez ces habitudes simples pour mieux prévenir le cancer.

2 / 20 Africa Studio / Shutterstock La toux chronique ou douleur à la poitrine, un symptôme du cancer féminin Divers cancers, dont la leucémie et les tumeurs au poumon, peuvent causer des symptômes qui s’apparentent à ceux d’un mauvais rhume ou d’une bronchite, à cette différence près que le problème persiste ou disparaît et réapparaît de manière cyclique. Des patients et patientes souffrant du cancer du poumon rapportent éprouver une douleur à la poitrine qui s’étend à l’épaule et le long du bras. Surveillez ces symptômes méconnus de leucémie.