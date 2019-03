Cancer du col de l’utérus: 7 facteurs de risque à connaître

4 / 7 Sidarta/Shutterstock Votre système immunitaire est déficient Plus votre système immunitaire est faible, et plus il doit lutter pour combattre les infections. C’est pour ça que les femmes séropositives ou qui prennent des immunodépresseurs sont plus à risque de développer le VPH aussi bien qu’un cancer du col de l’utérus. « Le système immunitaire ne peut pas tout contrôler », observe le Dr DeBernardo. Le corps compte sur le système immunitaire pour détruire les cellules cancéreuses ou pour en ralentir la croissance et la progression. Mais si votre immunité est défaillante, les cellules précancéreuses du col de l’utérus peuvent dégénérer en cancer invasif plus vite qu’on ne s’y attendrait. Améliorez votre système immunitaire avec ces 30 trucs simples et protégez-vous des maladies.

5 / 7 Sidarta/Shutterstock Vous avez des comportements sexuels à risque L’âge auquel vous avez perdu votre virginité pourrait avoir plus d’importance que vous ne le pensez – les femmes qui ont des relations sexuelles avant 16 ans courent davantage de risque de développer un cancer du col de l’utérus, selon la Clinique Cleveland. Et avoir de nombreux partenaires sexuels augmente le risque à la fois du virus du papillome humain et du cancer du col de l’utérus. Retrouvez plus de maladies et d’infections transmises lors des relations sexuelles.