13 choses que les dentistes ne mettent jamais dans leur bouche

10 / 13 Courtesy A Pair & A Spare Bijoux Les piercings faciaux sont peut-être à la mode, mais clous et anneaux créent un terrain propice à l’infection, sans parler des saignements et de l’enflure de la langue ou des tissus voisins. La Dre Rozenberg souligne que les piercings sur la langue, les joues ou les lèvres peuvent causer des lésions chroniques aux dents et aux muqueuses adjacentes (joues, lèvres, papilles gustatives). Dans les cas les plus graves, ces bijoux peuvent fracturer les dents et provoquer une récession gingivale, laquelle peut entraîner la perte des dents. N’ignorez jamais ces 10 symptômes dangereux pour la santé de vos dents.

11 / 13 katueng/Shutterstock Croustilles de pommes de terre Elles sont indéniablement délicieuses (du moins tant que nous les avons dans la bouche), mais les croustilles ne sont pas bonnes pour assouvir votre faim. «Elles sont chargées d’amidon, qui se transforme en sucre et s’accumule sur et entre vos dents où il nourrit les bactéries de la plaque», explique la Dre Rozenberg. «Comme on mange rarement une seule croustille, la production d’acide à partir des fragments persiste un bon moment.»