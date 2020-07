10 bonnes habitudes de dentistes pour prévenir la carie dentaire

ANASTASIIA MALINICH/SHUTTERSTOCK

Choisissez des aliments riches en fibres

Les fibres sont vitales non seulement pour la digestion et pour le cœur, mais elles peuvent également aider à prévenir la carie dentaire, explique le dentiste Rozenberg. Vous pouvez prendre des suppléments de fibres, dit-elle, mais il est préférable de modifier votre alimentation pour inclure plus d’aliments qui en contiennent.

«Les fruits secs — les dattes, les raisins et les figues — et les fruits frais — les bananes, les pommes et les oranges — sont d’excellentes sources de fibres. Les haricots, les choux de Bruxelles et les pois, ainsi que les arachides, les amandes et le son sont aussi de très bonnes sources de fibres», note-t-elle.

