Problèmes de dents: ce que vos dents révèlent sur votre santé

Certains signes et symptômes dans votre bouche peuvent indiquer plusieurs problèmes de santé. Découvrez tout ce que vos dents révèlent sur vous.

Saignement des gencives: vous pourriez souffrir de diabète de type 2

Les gencives rouges qui saignent sont la principale caractéristique des maladies parodontales. Cette condition touche plus de 47% des Américains âgés de plus de 30 ans et 70% des personnes âgées de 65 ans et plus. Les maladies parodontales sont causées par certaines bactéries dans la bouche qui infectent les gencives et créent de la plaque. « Le diabète aggrave les maladies parodontales », explique Paulo Camargo, professeur et doyen associé de la clinique des sciences dentaires à l’Université de Los Angeles (UCLA). « Les maladies parodontales peuvent aussi rendre le contrôle du taux de sucre dans le sang plus difficile». Le diabète constitue un facteur de risque majeur de parodontite, une forme plus sévère de maladie parodontale. Le diabète s’attaque en effet aux tissus mous de la gencive et qui peuvent détruire l’os qui supporte les dents.

Les personnes diabétiques ont trois fois plus de chances de contracter une parodontite que les autres. « Si les gencives saignent beaucoup et qu’elles sont enflées, ou si le patient souffre souvent d’abcès ou d’infections, le dentiste pourrait vouloir savoir s’il y a des antécédents de diabète dans votre famille », souligne Sally Cram, dentiste et porte-parole pour l’Association des dentistes américains. Le diabète n’est pas la seule maladie que l’on peut associer avec les maladies parodontales. Elles peuvent aussi être un signe de haut risque de maladies cardiovasculaires et d’anévrisme.

