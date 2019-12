Santé des dents: 10 symptômes dangereux à ne jamais ignorer

Il en va de même pour la tristement célèbre «haleine du matin» qui, selon le Dr Swan, est principalement causée par une diminution de la production de salive la nuit -ce qui signifie que les débris alimentaires sont moins bien évacués et restent dans la bouche. «Par conséquent, les bactéries buccales prolifèrent et entraînent la mauvaise haleine», dit-il.

Causes de la mauvaise haleine: le breuvage bien corsé du matin, la salade César gorgée d’ail, le délicieux sandwich au thon… Autant de signes annonciateurs d’une halitose, couramment appelée mauvaise haleine. Mais qu’est-ce qui la provoque? Elle peut être tout simplement liée à ce que l’on mange: des aliments comme les oignons, l’ail et les épices, une fois digérés, pénètrent le système sanguin et circulent jusqu’aux poumons, affectant ainsi l’haleine. L’halitose peut aussi être la conséquence d’une mauvaise hygiène bucco-dentaire, constate le Dr. Swan.

Olga Miltsova/Shutterstock

Dents jaunes: causes, symptômes et remèdes

Causes des dents jaunes: votre sourire est loin d’être une blancheur éclatante? Pensez à changer votre alimentation. «Le thé, le café, certains aliments – tout ce qui est susceptible de tacher votre évier peut aussi tacher vos dents», assure le Dr Swan. Mais ce n’est pas la seule cause possible. «En vieillissant, nos dents s’assombrissent naturellement et paraissent plus jaunes», rapporte-t-il. Comme nous perdons peu à peu l’émail de nos dents, la dentine qui se trouve à l’intérieur devient plus visible.

Remèdes pour obtenir des dents plus blanches: pour éviter les taches de surface et garder vos dents blanches, vous pouvez limiter les aliments réputés pour colorer les dents ou encore utiliser une paille pour empêcher les boissons coupables de toucher votre dentition. Aller vous faire nettoyer les dents régulièrement par un hygiéniste dentaire est également un bon moyen de préserver la blancheur de vos quenottes. Si vous souhaitez obtenir un sourire plus éclatant, toutes sortes de produits blanchissants sont disponibles en pharmacie et chez les dentistes eux-mêmes. Discutez-en avec votre pharmacien ou votre dentiste afin de trouver le produit le plus adapté, mais gardez à l’esprit que certaines taches ne peuvent être enlevées (comme celles causées par la tétracycline, un type d’antibiotique), pas plus que le changement de couleur lié à une dévitalisation. Si le jaunissement de vos dents est simplement dû au vieillissement, peut-être devriez-vous envisager la pose de couronnes ou de facettes.

Attention: certains produits blanchissants peuvent provoquer une sensibilité dentaire ou irriter les tissus gingivaux, avertit le Dr Swan. Il suggère de procéder avec prudence: commencez d’abord par un bon nettoyage en profondeur; si le résultat obtenu n’est pas assez blanc, essayez le blanchiment. Et n’oubliez pas, si vous optez pour des couronnes ou des facettes, qu’elles ont une durée de vie limitée; préparez-vous donc à devoir les remplacer dans le futur.

Comme pour tout ce qui concerne la santé bucco-dentaire, votre meilleure stratégie est d’adopter une bonne hygiène, associée à des visites régulières chez le dentiste – une combinaison gagnante qui vous permettra à coup sûr de garder le sourire. Avec l’âge, votre bouche devient plus vulnérable. Il est très important pour vous de faire équipe avec votre dentiste et votre hygiéniste dentaire si vous voulez avoir une bouche saine et détecter rapidement d’éventuels problèmes. Soyez sur vos gardes et mentionnez-leur sans tarder tout nouveau symptôme ou changement anormal qui se manifesterait.

