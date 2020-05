15 symptômes inquiétants qui sont en fait inoffensifs

SOONTHRONPHOTO/SHUTTERSTOCK

Des articulations qui craquent

Non, faire craquer vos jointures ne cause pas l’arthrite, et les articulations qui craquent ne sont pas non plus un symptôme de la maladie. «Une bulle d’air se forme à l’intérieur de l’articulation et, en éclatant, produit le son de claquement que vous entendez, explique le Dr Ahn. Cela pourrait aussi être causé par des tendons qui frottent contre des muscles tendus.» Un bon étirement complet ou une compresse chaude pourrait réduire le craquement si cela vous gêne, conclut-il.

Informez-vous sur les bienfaits de l’exercice sur vos muscles, os et articulations.