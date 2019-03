Préménopause: 10 symptômes et signes méconnus

Les sautes d’humeur et l’acné sont des signes avant-coureurs de la ménopause: sachez reconnaître ses symptômes.

L’âge moyen du début : les symptômes de la préménopause commencent en moyenne vers 42 ans

La préménopause prend une très grande place dans la vie d’une femme et certaines disent même que la place que prend la période précédant la ménopause est plus préoccupante que la ménopause en soit, explique Christine Northrup, médecin et auteure de Women’s Bodies, Women’s Wisdom. « La ménopause signifie simplement la période qui suit la fin des menstruations », poursuit-elle. La moyenne d’âge de la ménopause est de 52 ans. La préménopause correspond quant à elle la transition hormonale qui mène à la ménopause. Cette transition peut durer une décennie. Si vous êtes âgée de moins de 42 ans et que vous souffrez de certains symptômes de préménopause, votre médecin jugera probablement qu’il est encore tôt et cherchera une autre cause à vos maux. Si vous êtes âgé de plus de 42 ans, il pourrait s’agir de préménopause, ajoute Dre Northrup.

