Santé des yeux: 11 signes de danger

Le virus peut rester à l’état latent pendant des mois et des années, puis réapparaître. Quand il entre en phase active, des crèmes et des médicaments peuvent soulager, dit la Dre Klifto.

Les décongestionnants par voie orale peuvent aider, mais ils peuvent avoir l’effet inverse et vous donner les yeux secs. N’hésitez pas à tester l’un de ces remèdes naturels et trucs efficaces contre les allergies.

La meilleure solution est d’éviter autant que possible le contact avec l’allergène, que ce soit le pollen ou les squames d’animaux domestiques. Sinon, vous pouvez essayer les larmes artificielles et les gouttes oculaires décongestionnantes.

Les yeux humides ou larmoyants peuvent être un signe d’allergie, de même que la sensibilité à la lumière. Les allergies sont souvent saisonnières, en particulier quand vous réagissez au pollen de l’air. Il y a aussi les allergies dues aux irritants intérieurs comme les poussières de maison, la fumée ou le parfum, selon le Collège américain de l’asthme, des allergies et de l’immunologie (American College of Asthma, Allergy & Immunology).

Vision floue

Il y a plusieurs causes possibles à la vision floue. Vous avez peut-être besoin de lunettes ou de verres de contact, ce qui peut arriver à tout âge. Ou bien, vous avez développé de la presbytie, cette difficulté à voir de près qui vient avec le vieillissement. Parmi les causes plus graves, il y a le glaucome et la dégénérescence maculaire, deux maladies liées à l’âge et qui peuvent causer la cécité.

Si vous avez une vision floue – ou tout autre symptôme oculaire gênant dans votre vie quotidienne, particulièrement pour conduire – consultez votre spécialiste afin qu’il ou elle en détermine la cause et vous prescrive un traitement. Certaines causes de la vision floue, comme la cataracte, peuvent facilement être guéries.