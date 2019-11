7 remèdes contre le mal de dos, approuvés par les experts

Le mal de dos est l’une des raisons les plus fréquentes d’une consultation chez le médecin. Il faut toujours consulter un professionnel de la santé quand la douleur est intense, mais rien ne vous empêche d’essayer ces remèdes.



Remède contre le mal de dos: le froid

Le refroidissement est essentiel lorsque vous ressentez des douleurs lombaires ou des douleurs au bas du dos, explique Jennifer L. Solomon, physiatre et professeure adjointe au Weill Cornell Medical College de New York. «Il est également essentiel de réduire l’inflammation et de maîtriser la douleur après l’exercice.»

Si vous ressentez des douleurs irradiantes dans les membres inférieurs, continuez à mettre de la glace sur le bas du dos plutôt que sur les jambes, dit-elle. La National Library of Medicine des États-Unis appuie cet avis: les gens devraient utiliser de la glace pendant les premières 48 à 72 heures, puis passer à la chaleur. Informez-vous sur les causes à votre mal de dos et les solutions.