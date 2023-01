40 façons de prévenir l’ostéoporose

1 / 41

Motortion/Getty Images pour

Comment prévenir l’ostéoporose pour en réduire le risque

Une bonne densité osseuse est vitale dans toutes les phases de la vie, et en particulier après 50 ans, lorsque les os peuvent se fragiliser avec la perte de calcium et d’autres minéraux qui peuvent provoquer l’ostéoporose.

L’os est un tissu vivant que les cellules osseuses fabriquent et décomposent constamment. Ce remodelage cause une augmentation graduelle de la densité osseuse jusqu’à l’âge de 30 ans, puis le déclin s’amorce. L’ostéoporose se déclare lorsque les os deviennent cassants et fragiles.

Selon l’organisme Ostéoporose Canada, plus de 2,3 millions de Canadiens sont atteints d’ostéoporose, et celle-ci cause de 70 à 90% des 30 000 fractures de la hanche que l’on compte tous les ans. On lui attribue plus de 80% des fractures après 50 ans. Il existe diverses thérapies, dont certaines à base de médicaments. Mais la prévention serait la meilleure approche.

Comment prévenir l’ostéoporose? Voici 40 moyens partagés par des experts en santé pour atténuer le risque d’ostéoporose, allant d’une augmentation du calcium dans l’alimentation à un suivi par densitométrie osseuse. Informez-vous d’abord sur ces 30 choses à faire pour renforcer ses os au quotidien.