23 bienfaits de la vitamine D qui peuvent vous sauver la vie

4 / 24 NIKODASH/Shutterstock Pour renforcer vos poumons Les enfants nés de mères qui souffraient d’une carence en vitamine D sont plus susceptibles de souffrir d’asthme et d’autres troubles respiratoires, dit le Dr Holick. «Nous savons que des niveaux adéquats de vitamine D aident à construire un système immunitaire fort et que l’immunité de la mère se transmet à son enfant pendant la grossesse et au-delà.» Apprenez-en plus sur l’asthme et ses préjugés.

5 / 24 ANDREY_POPOV/Shutterstock Pour éviter le diabète Les enfants qui reçoivent suffisamment de vitamine D au cours de leur première année de vie sont moins susceptibles de développer plus tard un diabète juvénile, ou diabète de type 1. En fait, la recherche montre que les enfants qui ont reçu 2000 UI de D par jour au cours de leur première année de vie étaient 88% moins susceptibles de devenir diabétiques au cours des 30 années suivantes. Et il a été prouvé qu’un taux suffisamment élevé de vitamine D peut aussi protéger contre le diabète de type 2, la forme de la maladie la plus étroitement liée à l’obésité. «Les hommes et les femmes qui consomment le plus de calcium et de vitamine D voient leur risque de développer un diabète de type 2 chuter de 33% », dit le Dr Holick. Une explication possible de cette protection est que les cellules bêta du pancréas, qui sécrètent de l’insuline, possèdent des récepteurs de vitamine D et que, en quantité suffisante, ce nutriment aide ces cellules à produire de l’insuline et à contrôler le taux de sucre dans le sang. Privilégiez ces aliments pour mieux prévenir et lutter contre le diabète.