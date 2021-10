Exercices de musculation: un entraînement de 15 minutes par jour

Vous manquez de temps pour réaliser vos exercices de musculation? Entraîneuse personnelle et fondatrice de Fit and Funky, Danielle Natoni propose un entraînement de 15 minutes (aucun équipement nécessaire!).

AVEC L'AUTORISATION DE DARREN NATONI

Muscles au travail

Lorsque vous développez une masse musculaire maigre (en faisant cet entraînement par exemple), vous brûlez plus de calories. En fait, les bénéfices de la musculation sont assez impressionnants. Comment ça fonctionne? Les muscles sont métaboliquement actifs. «Plus votre masse musculaire est maigre, plus vous brûlez des calories. Comme une masse musculaire maigre a besoin de plus de calories que la graisse, votre métabolisme s’accélère pour vous aider à brûler ces calories additionnelles», explique Danielle Natoni, entraîneuse personnelle et fondatrice de Fit and Funky.

En outre, «une masse musculaire maigre soumise à des exercices de résistance renforcera vos os et améliorera vos performances physiques globales – non seulement lors des séances d’entraînement, mais aussi dans vos activités quotidiennes», ajoute-t-elle. Des recherches parues dans Frontiers in Psychology ont également mis à jour que les exercices de résistance aident à mettre l’anxiété en échec. Une autre étude publiée dans la revue médicale Biomed Research International suggère que la musculation peut améliorer l’insulinosensibilité, la tolérance au glucose et la santé métabolique, et même réduire les facteurs de risque des personnes souffrant de diabète de type 2.

