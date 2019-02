Cholestérol: 20 recettes savoureuses et faibles en cholestérol

7 / 20

Shutterstock

Une recette de rouleaux de salade thaïe pour abaisser son taux de cholestérol

Évitez de craquer pour des rouleaux impériaux frits et nocifs pour votre santé. Optez plutôt pour cette version composée d’herbes fraîches et de légumes rehaussés d’une pâte douce et épicée aux noix. Elle constitue un goûter léger et santé.

Obtenez la recette de rouleaux de salade thaïe.