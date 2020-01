Cholestérol: 8 habitudes dangereuses à éviter

L’excès de cholestérol dans le sang s’accompagne d’un risque réel de maladie cardiaque. Voici les pires habitudes à éviter et les aliments qui vont faire baisser votre taux de cholestérol.

Une mauvaise habitude pour votre taux de cholestérol: vous ne mangez pas assez de bons gras

Si votre médecin vous dit que vous faites du cholestérol, c’est du LDL qu’il parle, c’est-à-dire du mauvais cholestérol, celui qui vous bouche les artères. Un bon taux de cholestérol dans le sang ne dépasse pas les 200 mg/dL. «Nous avons longtemps cru que la consommation d’aliments riches en cholestérol faisait grimper les taux de cholestérol sanguin, mais nous savons maintenant que c’est le fait de manger trop de gras saturés et pas assez de gras insaturés et bons pour le cœur qui influence le plus le taux de cholestérol sanguin», constate la diététicienne Sarah-Jane Bedwell. Consommer des aliments riches en gras mono-insaturés et polyinsaturés peut nous aider à prévenir et à contrôler notre taux de cholestérol LDL et de triglycérides tout en faisant grimper notre niveau de cholestérol HDL ajoute Sarah-Jane Bedwell. Assaisonnez vos salades et vos légumes d’huiles d’olive et de tournesol, ce sont d’excellentes sources de gras mono-insaturés et polyinsaturés.

