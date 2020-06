30 choses que votre allergologue veut que vous sachiez sur les allergies

ISTOCK/CJP

Ne présumez pas que vous savez à quoi vous êtes allergique

Les deux tiers des personnes souffrent d’allergies toute l’année: les acariens, les moisissures ou les animaux de compagnie, explique l’allergologue James Sublett, président de l’Indoor Environment Committee of the American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI).

«Vous pouvez supposer que vous êtes allergique à votre chat, par exemple, mais les tests révèlent parfois qu’il s’agit en fait d’autre chose», explique le docteur Sublett. «De plus, de nombreuses personnes éprouvent des réactions retardées aux allergènes, ce qui les rend plus difficiles à reconnaître. Vous pourriez être à l’extérieur pour tondre la pelouse et éternuer un peu, et ressentir une respiration sifflante et une toux plus importantes six heures plus tard, lorsque vous êtes à l’intérieur et que vous vous préparez à aller au lit».

