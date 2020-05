Allergie ou intolérance alimentaire? Voici comment les distinguer!

Katarzyna Wojtasik/Shutterstock

Est-ce que les intolérances alimentaires sont réelles?

Les allergies alimentaires sont relativement simples à diagnostiquer et à traiter. De leur côté, les intolérances alimentaires ne sont généralement pas reconnues par un diagnostic médical officiel, sont beaucoup plus difficiles à définir, produisent un large spectre de symptômes variés, peuvent avoir une composante psychologique et ont de nombreux traitements potentiels au-delà de l'évitement de l'allergène, explique la docteure De Latour.

Ce problème est empiré par l'immense quantité de mauvaises informations sur les allergies alimentaires, les intolérances et les sensibilités sur Internet, qui est souvent le premier endroit où les gens vont pour obtenir des informations, explique le docteur Stukus. «Les gens dépenseront des centaines de dollars pour un test ou une consultation à domicile pour recevoir une longue liste d’aliments auxquels ils seraient «sensibles» et on leur dit d’éviter ces aliments», explique-t-il. «Mais les résultats ne sont aucunement fondés et peuvent conduire à de la malnutrition ou à d'autres problèmes de santé.»

Cette nébulosité, et le fait que les intolérances alimentaires peuvent disparaître puis revenir, conduisent certains médecins à ne pas les considérer, mais c'est une erreur, explique la docteure De Latour. «L’intolérance alimentaire n’est pas bien comprise dans la communauté médicale, mais elle ne doit pas être considérée comme psychologique ou comme une mode», dit-elle. «Les gens souffrent clairement même si leurs tests ne montrent pas de pathologie claire.»