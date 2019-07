Maladies et conseils

6 signes indiquant une possible allergie aux piqûres de moustique

Allergie aux piqûres de moustique: les symptômes et les traitements. Bien que ce problème de santé soit rare, il ne doit pas être pris à la légère.



1 / 9 Les plaisirs de l’été! L’été arrive toujours avec son lot de cadeaux: des journées plus longues, du temps plus chaud, des vacances à la plage et… ah, oui, des moustiques! Pour la majorité des gens, ces petites bestioles restent de l’ordre du désagrément. Elles peuvent toutefois se transformer en cauchemars pour ceux qui ont des allergies aux piqûres de moustique! Selon l’American Academy of Allergy, Asthma, & Immunology (AAAAI), un contact avec un moustique doit durer au moins six secondes pour qu’une réaction survienne. Voici la meilleure façon de prévenir les morsures est d’éviter tout contact, selon Valencia Thomas, dermatologue à l’université du Texas à Houston. «Si vous ne savez pas comment vous allez réagir, mieux vaut disposer d’une bonne protection lorsque vous êtes dans la nature», dit-elle. Portez des manches longues et des pantalons, mangez des aliments antimoustiques comme l’ail. Vous pouvez utiliser un insectifuge, éviter au maximum les odeurs alimentaires et les parfums. Également, tentez de limiter vos arrêts dans les endroits ombragés, boisés, et où l’eau stagne. Surtout à la tombée du jour et à l’aube. Vous avez l’impression d’être un aimant à moustiques? Voici pourquoi les moustiques vous piquent toujours plus que les autres. Vous pensez avoir une allergie aux piqûres de moustique? Voici ce que vous devez savoir: Mais avant, savez-vous pourquoi les moustiques vous piquent toujours plus que les autres?

2 / 9 Shutterstock La plupart des «allergies» ne sont pas des allergies Pour la plupart d’entre nous, une piqûre de moustique ne s’accompagne que d’une forte démangeaison. «La réaction normale à une piqûre de moustique devrait se limiter à une enflure rouge et prurigineuse qui se manifeste quelques minutes après la piqûre et qui peut persister jusqu’à dix jours», explique Kara Wada, professeure adjointe d’allergologie et d’immunologie à l’Université de l’Ohio à Columbus. Des symptômes plus extrêmes, comme des bosses plus grosses et un gonflement important, indiquent ce qu’on appelle une réaction locale importante – on parle aussi de syndrome de Skeeter. «Quand les gens disent qu’ils sont allergiques, c’est surtout d’une grosse réaction locale qu’ils parlent, dit Nick Hartog, un allergologue de Grand Rapids, au Michigan. Pour poser un diagnostic, votre médecin tiendra compte de vos symptômes, mais il n’existe pas vraiment de test pour détecter les allergies aux piqûres de moustiques. «Parfois, les patients s’attendent à ce qu’il y ait une sorte de test pour détecter une allergie aux piqûres de moustiques, mais il n’en existe pas sur le marché, dit le Dr Hartog. Nous fondons notre diagnostic sur l’écoute des antécédents d’un patient et l’examen des photos plutôt que sur un test sanguin ou cutané particulier.» Vous souffrez d’allergies? Ces 4 trucs vous aiderons à mieux dormir avec vos allergies.