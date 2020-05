20 choses étonnantes qui peuvent provoquer des allergies

WESTEND61/GETTY IMAGES

Les téléphones cellulaires

Selon le Collège américain d’allergie, d’asthme et d’immunologie, les appareils électroniques, qui contiennent des métaux comme le nickel, peuvent provoquer une dermatite de contact — une inflammation de la peau qui cause habituellement de la rougeur, de l’enflure et de la démangeaison, après avoir touché quelque chose auquel la personne est sensible ou allergique.

Cette réaction est plus courante que vous ne le pensez! En 2015, la revue Dermatitis a révélé que les taux de dermatite au nickel sont en hausse depuis les 50 dernières années.

