22 phobies dont vous ignoriez l’existence!

iStock/sturti

Éleuthérophobie: la peur de la liberté

Ceux qui vivent avec cette phobie ne prennent habituellement aucune initiative et n’osent rien faire sans les directives d’une autre personne. Cela en fait des disciples naturels et non des leaders.

Cela pourrait être la conséquence de la crainte de responsabilités accrues qui accompagnent habituellement une grande liberté de gestes et de parole.

Assurez-vous de connaître les comportements que vous croyez bons, mais qui sont toxiques dans un couple.