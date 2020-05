Exploration spatiale: 12 découvertes les plus étonnantes de la dernière décennie!

BRENDAN SMIALOWSKI/GETTY IMAGES

Pluton froide… en surface

En 2015, la sonde spatiale New Horizons a étudié la planète naine Pluton et a pris les premières images précises encore jamais vues par les scientifiques. Ces images ont montré à quel point ce morceau de roche est remarquable. New Horizons a révélé «un monde étonnamment dynamique et actif, avec des montagnes glacées atteignant près de 20 000 pieds - environ 6,1 kilomètres - et des plaines mouvantes». Pluton est si géologiquement active qu'il est possible que cela suggère «que même des mondes froids et distants pourraient obtenir suffisamment d'énergie pour chauffer leurs intérieurs, peut-être abritant de l'eau liquide souterraine ou même de la vie», rapporte Smithsonian Magazine.