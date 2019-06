25 mots pour vivre mieux et plus longtemps

16 / 25 Shutterstock Oméga 3 Des chercheurs ont mesuré le niveau des acides gras oméga 3 dans le sang de 2692 Américains âgés en bonne santé en 1992, puis les ont suivis jusqu’en 2008. Ceux dont la concentration d’oméga 3 dans le sang était la plus élevée avaient un taux de mortalité précoce inférieur de 27 % à celui des participants au taux le plus bas – écart qui s’est creusé à 35 % pour les décès dus à des maladies cardiaques. Les personnes de 65 ans et plus qui mangent 250 mg de ces acides gras chaque jour peuvent allonger leur vie de plus de deux ans. Vous en aurez bien assez dans un filet de morue de 180 g.

17 / 25 VECTORFUSIONART/SHUTTERSTOCK Mouvement Une étude sur les habitudes quotidiennes de plus de 230 000 Autraliens a établi une corrélation entre le fait de trop dormir (plus de neuf heures par nuit), de rester assis trop longtemps (plus de sept heures par jour) et ne pas s’entraîner assez (moins de 150 minutes par semaine) et un quadruplement du risque de mort précoce. Si vous n’aimez pas faire du sport, ces 15 entraînements pour les gens qui détestent l’exercice sont fait pour vous!