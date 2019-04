Vivre sainement

Présenté par



9 signes que votre perfectionnisme vous gâche la vie

Les perfectionnistes peuvent souffrir de dépression, de désordre alimentaire et d’absence de désir sexuel: voici comment gérer le perfectionnisme.

1 / 9 VGstockstudio/Shutterstock Votre vie sexuelle est au point mort Une attitude perfectionniste peut vraiment torpiller votre vie amoureuse, selon une nouvelle étude de l’Université de Kent. «Rechercher la perfection» et vous montrer exagérément critique envers vous-même et envers les autres réduit de manière significative votre satisfaction sexuelle – même si vous n’êtes pas particulièrement porté sur le sexe, soutiennent les chercheurs. Non seulement vous êtes moins susceptible d’être satisfait (aux sens propre et figuré) au lit, mais vous faites souffrir votre partenaire. Les chercheurs ont observé une forte baisse de l’estime de soi et une hausse des dysfonctions sexuelles chez les gens dont le partenaire est perfectionniste. Vous vous reconnaissez? Faites l’effort de surveiller vos tendances perfectionnistes dans la chambre à coucher et obligez-vous à dire tout ce que vous aimez et appréciez chez votre partenaire – vous n’en serez tous deux que plus excités et heureux. Inspirez-vous de ces secrets de couples sexuellement épanouis.

2 / 9 Prostock-studio/Shutterstock La méditation ne marche pas avec vous Il est naturel que les perfectionnistes soient plus stressés que les gens «cool» – après tout, l’imperfection de ce monde échappe totalement à notre contrôle. Mais ils ne se contentent pas d’être stressés, ils sont aussi moins enclins (et moins capables) à profiter des techniques reconnues de relaxation telles que la méditation et le yoga, si l’on en croit une étude parue dans le Journal of Alternative and Complementary Medicine. Les experts pensent entre autres que ce serait parce qu’ils ne sont pas capables d’adopter correctement ces techniques. Mais nous avons de bonnes nouvelles pour vous : il n’y a pas de bonne ou de mauvaise manière de relaxer! Alors, au lieu de ne voir que le résultat («Pourquoi mon stress est-il toujours là ?»), concentrez-vous sur le processus et laissez-vous porter par le courant. Vous devriez ressentir ces réactions de votre corps lorsque vous serez vraiment détendu.