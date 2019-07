Vivre sainement

10 façons simples mais efficaces pour vaincre l’anxiété sociale

À la maison comme sur les réseaux sociaux, vous vous éclatez comme une rock-star. Mais en public, vous fuyez les regards et les contacts et vous vous sentez soulagés quand vos projets se cassent le nez. Voici comment trouver le juste milieu.



1 / 10 MARJAN APOSTOLOVIC/SHUTTERSTOCK Contre-attaquez l’anxiété sociale Ne laissez pas votre anxiété sociale prendre le dessus. Au contraire, reconnaissez son existence et affirmez votre contrôle et votre volonté de profiter de la vie. Faites tout ce qui est possible pour la tempérer. Lui tenir tête permet de reprogrammer votre cerveau et de relâcher l’emprise de votre angoisse. Selon le Dr Robert Leahy, auteur et professeur de psychologie à la faculté de médecine Weill-Cornell, l’anxiété sociale non traitée pourrait accentuer le risque d’alcoolisme, de dépression, de solitude, de recul professionnel et de célibat. Une situation qui est loin d’être idéale ! Il est donc primordial de cibler et de confronter son anxiété. Dans les faits, vous pouvez continuer à vivre avec sans qu’il ne vous arrive rien de grave. Sachez repérer ces 11 signes qui révèlent que vous êtes passif-agressif.

2 / 10 LOLOSTOCK/SHUTTERSTOCK Exposez-vous à vos peurs Le succès du traitement de l’anxiété par l’exposition est le sujet de nombreuses études. C’est ce que révèle la méta-analyse de Johanna S. Kaplan et David F. Tolin publiée dans Psychiatric Times. On a tendance à fuir l’objet de nos peurs et à craindre ce que l’on évite. Pour sortir de ce cercle vicieux, il faut s’exposer de façon graduelle et sans crainte aux éléments qui déclenchent nos phobies. Faites une liste des situations qui vous angoissent par ordre d’importance et commencez par la moins menaçante. Ce premier scénario pourrait se résumer à demander votre chemin à un étranger, et le plus inquiétant à réclamer une augmentation à votre patron. Peu importe s’il ne vous prend pas au sérieux, ce qui compte est de faire la démarche. L’anxiété sociale vous rend timide et sans ressource et il faut arriver à la déjouer. C’est parfois un mal nécessaire: s’exposer à nos peurs c’est aussi progresser et avoir confiance en soi.