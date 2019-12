7 bonnes raisons de prendre sa douche moins souvent

Deux Nord-Américains sur trois se douchent au moins une fois par jour. Or, il existe de (très!) bonnes raisons de prendre sa douche moins souvent.

Une douche quotidienne rend votre peau sujette aux démangeaisons, aux rougeurs et à la sécheresse

La peau, le plus grand organe de notre corps, joue un rôle crucial de barrière protectrice. En vous douchant trop souvent, surtout durant les longs mois d’hiver, vous affaiblissez cette barrière et rendez votre peau plus vulnérable à l’irritation. «Le savon et l’eau chaude dissolvent les lipides de la peau, et vous accélérez encore plus ce processus en vous frottant. Plus vous vous douchez et plus souvent vous causez ce type de lésions, et moins vous laissez à votre peau le temps de se réparer grâce à la production d’huiles naturelles». Et cette légère tension que vous ressentez dans la peau après la douche? Ce n’est pas un signe de propreté, soutient Casey Carlos, professeur adjoint de médecine au service de dermatologie de l’école de médecine de l’université de San Diego. «Cela indique plutôt que votre peau est trop sèche.»

