10 choses à découvrir sur votre nombril

À quand remonte la dernière fois où vous avez regardé votre nombril? Il mérite qu’on s’y attarde pour découvrir tous les secrets qu’il recèle.



1 / 10

OKSANA KUZMINA/SHUTTERSTOCK

Votre nombril marque l’emplacement du cordon ombilical

Le nombril marque l’endroit où le cordon ombilical était attaché à la naissance, explique Christopher S. Baird, Ph. D., professeur adjoint de physique à la West Texas A&M University à Canyon, au Texas. Dans l’utérus, le cordon est attaché au ventre du bébé à une extrémité et au placenta – organe se développant pendant la grossesse et rattaché à l’utérus – à l’autre extrémité.

Le cordon ombilical transporte des nutriments de la mère au bébé. À sa naissance, le cordon devient inutile, et le corps réagit à cette transition en refermant l’endroit où le cordon ombilical était attaché, d’où le nombril.

Certaines personnes se cachent le nombril lors d’un orage! Oui, c’est l’une des 20 superstitions étranges à travers le monde.