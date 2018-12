Comment se remettre des excès de table

Durant la période des Fêtes, vous prévoyez profiter de la bonne chère et faire un (ou plusieurs!) festin? Vous devez lire nos conseils contre les excès de table et notre stratégie anti-ballonnements : elle vous sera utile.

3 / 5

aboikis/Shutterstock

Terminez par une tisane

Le gingembre et la menthe peuvent aider la digestion et prévenir les gaz et les ballonnements. De plus, leur saveur est tout à fait festive (le pain au gingembre et les cannes de Noël, on adore). Une bonne tisane va clore en beauté un repas des Fêtes.

Consultez les différentes vertus des tisanes pour choisir celle qui vous soulagera.