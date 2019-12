9 résolutions santé pour la nouvelle année

Les études démontrent que de nombreux Nord-américains consomment près de deux fois la quantité recommandée de sel, fixée à 1 c. à thé ou 6 grammes, par jour. En plus de contribuer à la rétention d’eau (donc aux ballonnements), le sel fait augmenter la pression artérielle. Les aliments transformés en contiennent beaucoup, alors lisez bien les étiquettes. Une alimentation faible en sel diminue le risque de maladie cardiaque mais également l’hypertension et aide à une saine gestion du poids.

Résolution santé: augmentez les antioxydants

Quand votre corps décompose les aliments, il produit des molécules appelées radicaux libres. La fumée de cigarette et les radiations en produisent également. Au fil du temps, les dégâts causés par ces molécules peuvent favoriser les infections, le cancer, l’inflammation et les maladies cardiaques. C’est là où les antioxydants entrent en jeu. Voici comment l’American Dietetic Association résume leur rôle : quand vous coupez une pomme, elle brunit rapidement. Mais si vous la trempez dans du jus d’orange, qui contient de la vitamine C (un antioxydant), elle reste blanche. Vous pouvez défendre votre corps contre les radicaux libres de différentes façons, y compris par votre alimentation. La pomme grenade, le café, et même le chocolat contiennent des antioxydants. Pour en consommer davantage, consultez cette liste de fruits et légumes riches en antioxydants que vous devriez manger.