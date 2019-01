Vivre sainement

Excès alimentaires : 8 effets sur votre corps et votre santé

Les excès alimentaires peuvent avoir de nombreux effets néfastes sur votre corps et votre santé.

1 / 8 ISTOCK/EVA KATALIN KONDOROS Comment votre corps réagit-il aux excès alimentaires? Certains d’entre nous consomment une grande quantité d’aliments riches en glucides, et ce, en très peu de temps. En réaction à une absorption excessive et rapide d’aliments riches en glucides, le pancréas libère de l’insuline afin de contrer et de gérer le surplus de sucre présent dans le flux sanguin. Pour éviter les excès, faites vous plaisir avec ces recettes de desserts faibles en glucides (et savoureux).

2 / 8 ISTOCK/SVETLANKA777 À la suite d’excès alimentaires, la dopamine (ou hormone du plaisir) surgit « Lorsque vous mangez sainement et de façon équilibrée, votre cerveau sécrète une légère quantité de dopamine, explique Denise Wilfley, professeure à l’Université de Washington, à Saint-Louis. Mais le fait de manger une grande quantité d’aliments riches en gras et en sucres, comme de la crème glacée par exemple, peut faire sécréter des taux extrêmement élevés de dopamine ». Si vous avez des rages de sucres sur une base régulière, votre cerveau pourrait alors avoir besoin de plus en plus de dopamine – et donc de nourriture – pour atteindre ce même sentiment de satisfaction. Consultez ces façons saines de « doper » votre hormone du plaisir.