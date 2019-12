Peut-on survivre à l’infidélité? 13 réponses cruciales

3 / 13

Shutterstock

Si vous êtes le partenaire infidèle: répondez à toutes ses questions

De plus en plus d’experts en matière de relations s’entendent pour dire que les couples se rétablissent mieux après une infidélité lorsque le partenaire fautif fournit toute l’information demandée par celui ou celle qui a été trahi(e). Une étude portant sur 1083 maris et femmes trompés a montré que ceux avec qui l’infidèle s’était montré(e) honnête se sentaient mieux sur le plan émotionnel et se réconciliaient mieux, relate l’experte Peggy Vaughan, auteure de The Monogamy Myth: A Personal Handbook for Recovering from Affairs. «J’ai parlé avec beaucoup de gens qui me disent avec fierté qu’ils n’ont jamais discuté de leur liaison, dit-elle.

Mais ce n’est pas de cette façon que l’on guérit. Vous devez atteindre le point où vous en parlez sans souffrir. Si vous n’en discutez jamais, vous ne guérissez jamais. Mon propre mari a eu douze aventures en cinq ans. Je suis persuadée que, si je m’en suis sortie, c’est avant tout parce qu’il a manifesté sa volonté de répondre à toutes mes questions.» Cela peut sembler paradoxal, et beaucoup de gens (et de thérapeutes) pensent que trop entrer dans les détails ne fera qu’aggraver la peine du partenaire trahi. Mais la vérité, c’est que la confiance se reconstruit sur cette volonté de parler. Le secret? On ne garde plus rien pour soi, terminé les cachotteries ! Si vous taisez des détails qui ressortent plus tard, votre partenaire pourrait de nouveau se sentir trahi(e).

Découvrez les vérités que vous ignorez sur l’infidélité.