Chicane de couple: 13 sujets fréquents de dispute

Au début d’une relation, c’est facile de mettre ces aspects de côté et même de les trouver drôles, en croyant que vous pourrez les changer avec le temps. Et c’est là que vous installez une lutte sans merci, explique la travailleuse sociale Rhonda Milrad, fondatrice du blogue Relationup . «Vous vous plaignez et vous affichez même du mépris, en pensant que cela va amener votre partenaire à changer, et les choses ne font qu’empirer. Apprenez plutôt à accepter et à apprécier les manières d’être de celui ou de celle que vous aimez.»

Le problème de cet argument, ce n’est pas que vous vous disputiez, c’est que vous supposez que les disputes mènent au divorce. «Tous les couples connaissent la chicane. Au lieu de remettre en cause votre choix, essayez de vous rappeler les raisons pour lesquelles vous avez cru que l’autre était le bon choix. Vous vous rendrez compte que vous avez choisi cette personne qui vous met au défi de façon unique parce qu’elle vous aide à grandir sur le plan personnel et à vous sentir en paix.» Voici ce que vous devez savoir sur le divorce, avant de divorcer.

Il est très courant de contester les motifs qu’a l’autre de continuer la relation et de prononcer le mot «divorce» même dans les mariages heureux, selon le Rabbi Shlomo Slatkin, conseiller clinique et cofondateur du The Marriage Restoration Project .

8 / 13

ANDREY_POPOV/SHUTTERSTOCK

«J’ai l’impression que tu ne fais plus attention à moi»

Ce n’est pas parce que deux personnes vivent une relation stable qu’elles arrêtent d’avancer et de changer. On peut manquer des étapes importantes quand les enfants, le travail et les petits tracas de la vie quotidienne appellent toute notre attention.

On peut vivre alors des crises frustrantes (mais très normales), explique Lesli Doares, coach et consultante conjugale, animatrice de l’émission américaine Happily Ever After is Just the Beginning. «Au début de notre rencontre et au moment de notre mariage, nous parlons beaucoup ensemble pour que l’autre nous connaisse mieux. Avec le temps, nous tenons l’autre pour acquis et nous continuons à nous comporter comme si aucun de nous n’avait changé. Pour empêcher les accrochages, il faut continuer à poser des questions à l’autre et à ne pas présumer sa réponse.»