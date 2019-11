Couple: 7 bonnes façons de parler d’argent

Parler d’argent n’est pas toujours facile. Mais pour que des sujets comme l’épargne, les dépenses, le budget, vos finances personnelles ou vos habitudes de consommation ne vous fassent plus peur, nous avons répertorié 7 bonnes façons de parler argent. Petit traité de communication financière.

De rangizzz / Shutterstock

Identifiez la valeur réelle de l’argent dans votre vie

Avant de discuter de finances, de dépenses et de budget avec d’autres (conjoint, enfant, parent, entourage, etc.), vous devez savoir la valeur et l’importance de l’argent dans votre vie. Quel mot pourrait être associé à argent pour vous? Liberté? Contrainte? Peur? Vous devez savoir aussi à quoi vous sert votre argent (et pas seulement sur le plan de dépenses): est-ce que l’argent vous rassure, vous effraie, vous stimule ou vous donne confiance? Cette réflexion personnelle vous aide à vous positionner et à faire ressortir les valeurs qui vous importent. Du même coup, vous aurez une idée plus claire de votre vision et pourrez l’exprimer plus aisément aux autres.

L’argent fait partie des sujets fréquents de dispute dans un couple!